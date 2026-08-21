Ravenhood מחיר היום

מחיר Ravenhood (RVH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00343823, עם שינוי של 1.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RVH ל USD הוא $ 0.00343823 לכל RVH.

Ravenhood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 343,832, עם היצע במחזור של 100.00M RVH. ב‑24 השעות האחרונות, RVH סחר בין $ 0.00272172 (נמוך) ל $ 0.00363426 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00363426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RVH נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו +7.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.76K.

Ravenhood (RVH) מידע שוק

שווי שוק $ 343.83K$ 343.83K $ 343.83K נפח (24 שעות) $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 343.83K$ 343.83K $ 343.83K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ravenhood הוא $ 343.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.76K. ההיצע במחזור של RVH הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 343.83K.