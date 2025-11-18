Rattler מחיר היום

מחיר Rattler (RTR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RTR ל USD הוא -- לכל RTR.

Rattler כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,756.04, עם היצע במחזור של 990.08M RTR. ב‑24 השעות האחרונות, RTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RTR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rattler (RTR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K אספקת מחזור 990.08M 990.08M 990.08M אספקה כוללת 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

שווי השוק הנוכחי של Rattler הוא $ 5.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RTR הוא 990.08M, עם היצע כולל של 990081197.6985524. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.76K.