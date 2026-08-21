Rato The Rat מחיר היום

מחיר Rato The Rat (RATO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RATO ל USD הוא $ 0 לכל RATO.

Rato The Rat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 141,786, עם היצע במחזור של 420.69B RATO. ב‑24 השעות האחרונות, RATO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RATO נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו +44.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rato The Rat (RATO) מידע שוק

שווי שוק $ 141.79K$ 141.79K $ 141.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.79K$ 141.79K $ 141.79K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rato The Rat הוא $ 141.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RATO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.79K.