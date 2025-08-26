עוד על RGT

RGT מידע על מחיר

RGT אתר רשמי

RGT טוקניומיקה

RGT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rari Governance סֵמֶל

Rari Governance מחיר (RGT)

לא רשום

1 RGT ל USDמחיר חי:

$0.06597
$0.06597$0.06597
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rari Governance (RGT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:56 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.065617
$ 0.065617$ 0.065617
24 שעות נמוך
$ 0.072208
$ 0.072208$ 0.072208
גבוה 24 שעות

$ 0.065617
$ 0.065617$ 0.065617

$ 0.072208
$ 0.072208$ 0.072208

$ 64.62
$ 64.62$ 64.62

$ 0.051524
$ 0.051524$ 0.051524

-0.00%

-8.43%

+3.51%

+3.51%

Rari Governance (RGT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.06597. במהלך 24 השעות האחרונות, RGT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065617 לבין שיא של $ 0.072208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RGTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 64.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.051524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RGT השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rari Governance (RGT) מידע שוק

$ 742.53K
$ 742.53K$ 742.53K

--
----

$ 823.64K
$ 823.64K$ 823.64K

11.26M
11.26M 11.26M

12,485,047.99443493
12,485,047.99443493 12,485,047.99443493

שווי השוק הנוכחי של Rari Governance הוא $ 742.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RGT הוא 11.26M, עם היצע כולל של 12485047.99443493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 823.64K.

Rari Governance (RGT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rari Governanceל USDהיה $ -0.00607655863061121.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRari Governance ל USDהיה . $ -0.0181823017.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRari Governance ל USDהיה $ -0.0019681885.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rari Governanceל USDהיה $ -0.02655180680370328.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00607655863061121-8.43%
30 ימים$ -0.0181823017-27.56%
60 ימים$ -0.0019681885-2.98%
90 ימים$ -0.02655180680370328-28.69%

מה זהRari Governance (RGT)

The Rari Governance Token is the native token behind Rari Capital. Rari Capital is a non-custodial DeFi robo-advisor that autonomously earns users yield.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rari Governance (RGT) משאב

האתר הרשמי

Rari Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rari Governance (RGT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rari Governance (RGT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rari Governance.

בדוק את Rari Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

RGT למטבעות מקומיים

Rari Governance (RGT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rari Governance (RGT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RGT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rari Governance (RGT)

כמה שווה Rari Governance (RGT) היום?
החי RGTהמחיר ב USD הוא 0.06597 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RGT ל USD?
המחיר הנוכחי של RGT ל USD הוא $ 0.06597. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rari Governance?
שווי השוק של RGT הוא $ 742.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RGT?
ההיצע במחזור של RGT הוא 11.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RGT?
‏‏RGT השיג מחיר שיא (ATH) של 64.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RGT?
RGT ‏‏רשם מחירATL של 0.051524 USD.
מהו נפח המסחר של RGT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RGT הוא -- USD.
האם RGT יעלה השנה?
RGT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RGT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:56 (UTC+8)

Rari Governance (RGT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.