rarecoin מחיר היום

מחיר rarecoin (RARECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00171923, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RARECOIN ל USD הוא $ 0.00171923 לכל RARECOIN.

rarecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,183.25, עם היצע במחזור של 9.99M RARECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, RARECOIN סחר בין $ 0.00171885 (נמוך) ל $ 0.00174206 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03261541, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00144185.

ביצועים לטווח קצר, RARECOIN נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.13.

rarecoin (RARECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K נפח (24 שעות) $ 65.13$ 65.13 $ 65.13 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K אספקת מחזור 9.99M 9.99M 9.99M אספקה כוללת 9,994,785.96679 9,994,785.96679 9,994,785.96679

שווי השוק הנוכחי של rarecoin הוא $ 17.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.13. ההיצע במחזור של RARECOIN הוא 9.99M, עם היצע כולל של 9994785.96679. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.18K.