Ranger AI מחיר היום

מחיר Ranger AI (RANGER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RANGER ל USD הוא $ 0 לכל RANGER.

Ranger AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,147.58, עם היצע במחזור של 1.00B RANGER. ב‑24 השעות האחרונות, RANGER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00101321, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RANGER נע ב -6.46% בשעה האחרונה ו +2.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ranger AI (RANGER) מידע שוק

שווי שוק $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.15K$ 9.15K $ 9.15K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ranger AI הוא $ 9.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RANGER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.15K.