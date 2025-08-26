עוד על RAM

RAM מידע על מחיר

RAM אתר רשמי

RAM טוקניומיקה

RAM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ramses Exchange סֵמֶל

Ramses Exchange מחיר (RAM)

לא רשום

1 RAM ל USDמחיר חי:

$0.0168925
$0.0168925$0.0168925
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ramses Exchange (RAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:44 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01679804
$ 0.01679804$ 0.01679804
24 שעות נמוך
$ 0.01821777
$ 0.01821777$ 0.01821777
גבוה 24 שעות

$ 0.01679804
$ 0.01679804$ 0.01679804

$ 0.01821777
$ 0.01821777$ 0.01821777

$ 0.259019
$ 0.259019$ 0.259019

$ 0.00490056
$ 0.00490056$ 0.00490056

+0.12%

-6.81%

-9.50%

-9.50%

Ramses Exchange (RAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0168925. במהלך 24 השעות האחרונות, RAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01679804 לבין שיא של $ 0.01821777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.259019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00490056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAM השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ramses Exchange (RAM) מידע שוק

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

--
----

$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M

127.53M
127.53M 127.53M

835,222,137.9070059
835,222,137.9070059 835,222,137.9070059

שווי השוק הנוכחי של Ramses Exchange הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAM הוא 127.53M, עם היצע כולל של 835222137.9070059. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.13M.

Ramses Exchange (RAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ramses Exchangeל USDהיה $ -0.00123506407464674.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRamses Exchange ל USDהיה . $ -0.0013442206.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRamses Exchange ל USDהיה $ -0.0004141365.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ramses Exchangeל USDהיה $ +0.002503924793501249.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00123506407464674-6.81%
30 ימים$ -0.0013442206-7.95%
60 ימים$ -0.0004141365-2.45%
90 ימים$ +0.002503924793501249+17.40%

מה זהRamses Exchange (RAM)

RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ramses Exchange (RAM) משאב

האתר הרשמי

Ramses Exchangeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ramses Exchange (RAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ramses Exchange (RAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ramses Exchange.

בדוק את Ramses Exchange תחזית המחיר עכשיו‏!

RAM למטבעות מקומיים

Ramses Exchange (RAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ramses Exchange (RAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ramses Exchange (RAM)

כמה שווה Ramses Exchange (RAM) היום?
החי RAMהמחיר ב USD הוא 0.0168925 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAM ל USD?
המחיר הנוכחי של RAM ל USD הוא $ 0.0168925. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ramses Exchange?
שווי השוק של RAM הוא $ 2.16M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAM?
ההיצע במחזור של RAM הוא 127.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAM?
‏‏RAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.259019 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAM?
RAM ‏‏רשם מחירATL של 0.00490056 USD.
מהו נפח המסחר של RAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAM הוא -- USD.
האם RAM יעלה השנה?
RAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:44 (UTC+8)

Ramses Exchange (RAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.