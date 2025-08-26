Ramses Exchange (RAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01679804 $ 0.01679804 $ 0.01679804 24 שעות נמוך $ 0.01821777 $ 0.01821777 $ 0.01821777 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01679804$ 0.01679804 $ 0.01679804 גבוה 24 שעות $ 0.01821777$ 0.01821777 $ 0.01821777 שיא כל הזמנים $ 0.259019$ 0.259019 $ 0.259019 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00490056$ 0.00490056 $ 0.00490056 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -6.81% שינוי מחיר (7D) -9.50% שינוי מחיר (7D) -9.50%

Ramses Exchange (RAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0168925. במהלך 24 השעות האחרונות, RAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01679804 לבין שיא של $ 0.01821777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.259019, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00490056.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAM השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ramses Exchange (RAM) מידע שוק

שווי שוק $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.13M$ 14.13M $ 14.13M אספקת מחזור 127.53M 127.53M 127.53M אספקה כוללת 835,222,137.9070059 835,222,137.9070059 835,222,137.9070059

שווי השוק הנוכחי של Ramses Exchange הוא $ 2.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAM הוא 127.53M, עם היצע כולל של 835222137.9070059. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.13M.