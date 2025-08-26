Ramon (RAMON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01314718$ 0.01314718 $ 0.01314718 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.22% שינוי מחיר (1D) -7.40% שינוי מחיר (7D) -2.26% שינוי מחיר (7D) -2.26%

Ramon (RAMON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAMON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAMONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01314718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAMON השתנה ב +0.22% במהלך השעה האחרונה, -7.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ramon (RAMON) מידע שוק

שווי שוק $ 4.65K$ 4.65K $ 4.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.17K$ 5.17K $ 5.17K אספקת מחזור 899.98M 899.98M 899.98M אספקה כוללת 999,983,242.5248532 999,983,242.5248532 999,983,242.5248532

שווי השוק הנוכחי של Ramon הוא $ 4.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAMON הוא 899.98M, עם היצע כולל של 999983242.5248532. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.17K.