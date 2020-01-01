Ramestta (RAMA) טוקנומיקה
Ramestta (RAMA) מידע
For public Blockchain, Ramestta Network is a scalability solution. Ramestta aims to address scalability and usability concerns while maintaining decentralization, security, and the ability to leverage the existing developer community and ecosystem. Ramestta Network is an off/side chain scaling solution for existing platforms that provides DApps and user functionalities with scalability and a better userexperience. Ramestta Network, is a scaling solution that seeks to give several methods to boost the speed of transactions (70,000 TPS) on blockchain networks while also lowering their cost and complexity.
it aims to solve the problems faced by the blockchain ecosystem by building a decentralized platform with the highest speed of 70000 transactions per second, Transfer Your Crypto with Minimal Gas Fee with Fastest Speed on Ramestta (RAMA) is an open-source project built by a decentralized team of contributors from all over the world. Choose #ramestta Blockchain because of its extremely unique features including the speed to complete about 70000 transactions per second.
Ramestta (RAMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ramestta (RAMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Ramestta (RAMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Ramestta (RAMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של RAMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות RAMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את RAMAטוקניומיקה, חקרו אתRAMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.