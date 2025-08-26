Ramestta (RAMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04698181 $ 0.04698181 $ 0.04698181 24 שעות נמוך $ 0.051991 $ 0.051991 $ 0.051991 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04698181$ 0.04698181 $ 0.04698181 גבוה 24 שעות $ 0.051991$ 0.051991 $ 0.051991 שיא כל הזמנים $ 2.4$ 2.4 $ 2.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01999293$ 0.01999293 $ 0.01999293 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.89% שינוי מחיר (7D) +121.68% שינוי מחיר (7D) +121.68%

Ramestta (RAMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051005. במהלך 24 השעות האחרונות, RAMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04698181 לבין שיא של $ 0.051991, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01999293.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAMA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+121.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ramestta (RAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 307.72K$ 307.72K $ 307.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.01M$ 51.01M $ 51.01M אספקת מחזור 6.03M 6.03M 6.03M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ramestta הוא $ 307.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAMA הוא 6.03M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.01M.