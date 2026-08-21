RAKO מחיר היום

מחיר RAKO (RAKO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 47.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAKO ל USD הוא $ 0 לכל RAKO.

RAKO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,596, עם היצע במחזור של 978.04M RAKO. ב‑24 השעות האחרונות, RAKO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAKO נע ב -12.02% בשעה האחרונה ו +0.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RAKO (RAKO) מידע שוק

שווי שוק $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K אספקת מחזור 978.04M 978.04M 978.04M אספקה כוללת 978,043,667.0 978,043,667.0 978,043,667.0

שווי השוק הנוכחי של RAKO הוא $ 21.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAKO הוא 978.04M, עם היצע כולל של 978043667.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.60K.