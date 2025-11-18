Raise The Colours מחיר היום

מחיר Raise The Colours (COLOURS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000983, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COLOURS ל USD הוא $ 0.00000983 לכל COLOURS.

Raise The Colours כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,824.05, עם היצע במחזור של 999.85M COLOURS. ב‑24 השעות האחרונות, COLOURS סחר בין $ 0.00000931 (נמוך) ל $ 0.00001021 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013057, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000802.

ביצועים לטווח קצר, COLOURS נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Raise The Colours (COLOURS) מידע שוק

שווי שוק $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K אספקת מחזור 999.85M 999.85M 999.85M אספקה כוללת 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239

שווי השוק הנוכחי של Raise The Colours הוא $ 9.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COLOURS הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999846228.7864239. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.82K.