Rainmaker Games סֵמֶל

Rainmaker Games מחיר (RAIN)

לא רשום

1 RAIN ל USDמחיר חי:

--
----
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rainmaker Games (RAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:53 (UTC+8)

Rainmaker Games (RAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-5.48%

-53.63%

-53.63%

Rainmaker Games (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-53.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rainmaker Games (RAIN) מידע שוק

$ 7.87K
$ 7.87K$ 7.87K

--
----

$ 17.70K
$ 17.70K$ 17.70K

444.47M
444.47M 444.47M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rainmaker Games הוא $ 7.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 444.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.70K.

Rainmaker Games (RAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rainmaker Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainmaker Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRainmaker Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rainmaker Gamesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.48%
30 ימים$ 0-17.93%
60 ימים$ 0-58.55%
90 ימים$ 0--

מה זהRainmaker Games (RAIN)

We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.

Rainmaker Games (RAIN) משאב

האתר הרשמי

Rainmaker Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rainmaker Games (RAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rainmaker Games (RAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rainmaker Games.

בדוק את Rainmaker Games תחזית המחיר עכשיו‏!

RAIN למטבעות מקומיים

Rainmaker Games (RAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rainmaker Games (RAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rainmaker Games (RAIN)

כמה שווה Rainmaker Games (RAIN) היום?
החי RAINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של RAIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rainmaker Games?
שווי השוק של RAIN הוא $ 7.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAIN?
ההיצע במחזור של RAIN הוא 444.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAIN?
‏‏RAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 1.37 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAIN?
RAIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAIN הוא -- USD.
האם RAIN יעלה השנה?
RAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:53 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.