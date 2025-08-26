Rainmaker Games (RAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -5.48% שינוי מחיר (7D) -53.63% שינוי מחיר (7D) -53.63%

Rainmaker Games (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-53.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rainmaker Games (RAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 7.87K$ 7.87K $ 7.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K אספקת מחזור 444.47M 444.47M 444.47M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rainmaker Games הוא $ 7.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 444.47M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.70K.