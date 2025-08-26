עוד על RAIN

RAIN מידע על מחיר

RAIN מסמך לבן

RAIN אתר רשמי

RAIN טוקניומיקה

RAIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rain Coin סֵמֶל

Rain Coin מחיר (RAIN)

לא רשום

1 RAIN ל USDמחיר חי:

$4.46
$4.46$4.46
+1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rain Coin (RAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:27 (UTC+8)

Rain Coin (RAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.32
$ 4.32$ 4.32
24 שעות נמוך
$ 4.57
$ 4.57$ 4.57
גבוה 24 שעות

$ 4.32
$ 4.32$ 4.32

$ 4.57
$ 4.57$ 4.57

$ 18.02
$ 18.02$ 18.02

$ 0.832767
$ 0.832767$ 0.832767

+1.11%

+2.35%

-2.66%

-2.66%

Rain Coin (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $4.46. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.32 לבין שיא של $ 4.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.832767.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, +2.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rain Coin (RAIN) מידע שוק

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

--
----

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rain Coin הוא $ 4.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46M.

Rain Coin (RAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rain Coinל USDהיה $ +0.102342.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRain Coin ל USDהיה . $ -1.9095552440.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRain Coin ל USDהיה $ +0.7295373640.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rain Coinל USDהיה $ +0.899122362545646.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.102342+2.35%
30 ימים$ -1.9095552440-42.81%
60 ימים$ +0.7295373640+16.36%
90 ימים$ +0.899122362545646+25.25%

מה זהRain Coin (RAIN)

RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rain Coin (RAIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rain Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rain Coin (RAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rain Coin (RAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rain Coin.

בדוק את Rain Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

RAIN למטבעות מקומיים

Rain Coin (RAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rain Coin (RAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rain Coin (RAIN)

כמה שווה Rain Coin (RAIN) היום?
החי RAINהמחיר ב USD הוא 4.46 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של RAIN ל USD הוא $ 4.46. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rain Coin?
שווי השוק של RAIN הוא $ 4.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAIN?
ההיצע במחזור של RAIN הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAIN?
‏‏RAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 18.02 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAIN?
RAIN ‏‏רשם מחירATL של 0.832767 USD.
מהו נפח המסחר של RAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAIN הוא -- USD.
האם RAIN יעלה השנה?
RAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:27 (UTC+8)

Rain Coin (RAIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.