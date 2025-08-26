Rain Coin (RAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4.32 גבוה 24 שעות $ 4.57 שיא כל הזמנים $ 18.02 המחיר הנמוך ביותר $ 0.832767 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) +2.35% שינוי מחיר (7D) -2.66%

Rain Coin (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא $4.46. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.32 לבין שיא של $ 4.57, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.832767.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, +2.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rain Coin (RAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 4.46M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.46M אספקת מחזור 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rain Coin הוא $ 4.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46M.