Rain by Virtuals סֵמֶל

Rain by Virtuals מחיר (RAIN)

לא רשום

1 RAIN ל USDמחיר חי:

--
----
-29.90%1D
mexc
USD
Rain by Virtuals (RAIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:54:16 (UTC+8)

Rain by Virtuals (RAIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196853
$ 0.00196853$ 0.00196853

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-29.99%

+49.60%

+49.60%

Rain by Virtuals (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00196853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב -1.73% במהלך השעה האחרונה, -29.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+49.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rain by Virtuals (RAIN) מידע שוק

$ 82.66K
$ 82.66K$ 82.66K

--
----

$ 82.66K
$ 82.66K$ 82.66K

999.12M
999.12M 999.12M

999,123,070.9273839
999,123,070.9273839 999,123,070.9273839

שווי השוק הנוכחי של Rain by Virtuals הוא $ 82.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999123070.9273839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.66K.

Rain by Virtuals (RAIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rain by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRain by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRain by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rain by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-29.99%
30 ימים$ 0+17.42%
60 ימים$ 0-36.79%
90 ימים$ 0--

מה זהRain by Virtuals (RAIN)

Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.

Rain by Virtuals (RAIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rain by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rain by Virtuals (RAIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rain by Virtuals (RAIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rain by Virtuals.

בדוק את Rain by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

RAIN למטבעות מקומיים

Rain by Virtuals (RAIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rain by Virtuals (RAIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rain by Virtuals (RAIN)

כמה שווה Rain by Virtuals (RAIN) היום?
החי RAINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAIN ל USD?
המחיר הנוכחי של RAIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rain by Virtuals?
שווי השוק של RAIN הוא $ 82.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAIN?
ההיצע במחזור של RAIN הוא 999.12M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAIN?
‏‏RAIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00196853 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAIN?
RAIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RAIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAIN הוא -- USD.
האם RAIN יעלה השנה?
RAIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.