Rain by Virtuals (RAIN) מידע על מחיר (USD)

Rain by Virtuals (RAIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00196853, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIN השתנה ב -1.73% במהלך השעה האחרונה, -29.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+49.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rain by Virtuals (RAIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rain by Virtuals הוא $ 82.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIN הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999123070.9273839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.66K.