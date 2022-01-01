Railgun (RAIL) טוקנומיקה
Railgun (RAIL) מידע
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
Railgun (RAIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Railgun (RAIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Railgun (RAIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Railgun (RAIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של RAIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות RAILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את RAILטוקניומיקה, חקרו אתRAILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
RAIL חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן RAIL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RAIL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
