Railgun (RAIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24 שעות נמוך $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 גבוה 24 שעות $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 שיא כל הזמנים $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.228324$ 0.228324 $ 0.228324 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -10.62% שינוי מחיר (7D) +8.73% שינוי מחיר (7D) +8.73%

Railgun (RAIL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.043. במהלך 24 השעות האחרונות, RAIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.036 לבין שיא של $ 1.17, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.228324.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAIL השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -10.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Railgun (RAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 60.02M$ 60.02M $ 60.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.02M$ 60.02M $ 60.02M אספקת מחזור 57.50M 57.50M 57.50M אספקה כוללת 57,500,000.0 57,500,000.0 57,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Railgun הוא $ 60.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAIL הוא 57.50M, עם היצע כולל של 57500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.02M.