Rai Reflex Index מחיר היום

מחיר Rai Reflex Index (RAI) בזמן אמת היום הוא $ 2.71, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAI ל USD הוא $ 2.71 לכל RAI.

Rai Reflex Index כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,431,854, עם היצע במחזור של 528.96K RAI. ב‑24 השעות האחרונות, RAI סחר בין $ 2.5 (נמוך) ל $ 2.75 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.8, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.64.

ביצועים לטווח קצר, RAI נע ב +2.09% בשעה האחרונה ו +35.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.46K.

Rai Reflex Index (RAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M נפח (24 שעות) $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M אספקת מחזור 528.96K 528.96K 528.96K אספקה כוללת 528,962.9612759568 528,962.9612759568 528,962.9612759568

שווי השוק הנוכחי של Rai Reflex Index הוא $ 1.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.46K. ההיצע במחזור של RAI הוא 528.96K, עם היצע כולל של 528962.9612759568. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.43M.