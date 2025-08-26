עוד על SOFI

SOFI מידע על מחיר

SOFI אתר רשמי

SOFI טוקניומיקה

SOFI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

RAI Finance סֵמֶל

RAI Finance מחיר (SOFI)

לא רשום

1 SOFI ל USDמחיר חי:

$0.00830904
$0.00830904$0.00830904
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RAI Finance (SOFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:20 (UTC+8)

RAI Finance (SOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008279
$ 0.008279$ 0.008279
24 שעות נמוך
$ 0.00879579
$ 0.00879579$ 0.00879579
גבוה 24 שעות

$ 0.008279
$ 0.008279$ 0.008279

$ 0.00879579
$ 0.00879579$ 0.00879579

$ 2.86
$ 2.86$ 2.86

$ 0.00639956
$ 0.00639956$ 0.00639956

-0.27%

-5.28%

-14.83%

-14.83%

RAI Finance (SOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00830904. במהלך 24 השעות האחרונות, SOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008279 לבין שיא של $ 0.00879579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00639956.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOFI השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RAI Finance (SOFI) מידע שוק

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 8.36M
$ 8.36M$ 8.36M

507.18M
507.18M 507.18M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RAI Finance הוא $ 4.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOFI הוא 507.18M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.36M.

RAI Finance (SOFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RAI Financeל USDהיה $ -0.000463260004116526.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRAI Finance ל USDהיה . $ -0.0016428401.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRAI Finance ל USDהיה $ -0.0014054483.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RAI Financeל USDהיה $ -0.001621856343195167.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000463260004116526-5.28%
30 ימים$ -0.0016428401-19.77%
60 ימים$ -0.0014054483-16.91%
90 ימים$ -0.001621856343195167-16.33%

מה זהRAI Finance (SOFI)

RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

RAI Finance (SOFI) משאב

האתר הרשמי

RAI Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RAI Finance (SOFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RAI Finance (SOFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RAI Finance.

בדוק את RAI Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

SOFI למטבעות מקומיים

RAI Finance (SOFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RAI Finance (SOFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RAI Finance (SOFI)

כמה שווה RAI Finance (SOFI) היום?
החי SOFIהמחיר ב USD הוא 0.00830904 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOFI ל USD?
המחיר הנוכחי של SOFI ל USD הוא $ 0.00830904. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RAI Finance?
שווי השוק של SOFI הוא $ 4.24M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOFI?
ההיצע במחזור של SOFI הוא 507.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOFI?
‏‏SOFI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOFI?
SOFI ‏‏רשם מחירATL של 0.00639956 USD.
מהו נפח המסחר של SOFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOFI הוא -- USD.
האם SOFI יעלה השנה?
SOFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:20 (UTC+8)

RAI Finance (SOFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.