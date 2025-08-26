RAI Finance (SOFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.008279 $ 0.008279 $ 0.008279 24 שעות נמוך $ 0.00879579 $ 0.00879579 $ 0.00879579 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.008279$ 0.008279 $ 0.008279 גבוה 24 שעות $ 0.00879579$ 0.00879579 $ 0.00879579 שיא כל הזמנים $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00639956$ 0.00639956 $ 0.00639956 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -5.28% שינוי מחיר (7D) -14.83% שינוי מחיר (7D) -14.83%

RAI Finance (SOFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00830904. במהלך 24 השעות האחרונות, SOFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008279 לבין שיא של $ 0.00879579, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00639956.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOFI השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -5.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RAI Finance (SOFI) מידע שוק

שווי שוק $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M אספקת מחזור 507.18M 507.18M 507.18M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RAI Finance הוא $ 4.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOFI הוא 507.18M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.36M.