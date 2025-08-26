RAFF the Giraffe (RAFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00458787$ 0.00458787 $ 0.00458787 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.78% שינוי מחיר (7D) +3.74% שינוי מחיר (7D) +3.74%

RAFF the Giraffe (RAFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00458787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RAFF the Giraffe (RAFF) מידע שוק

שווי שוק $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.29K$ 17.29K $ 17.29K אספקת מחזור 98.95M 98.95M 98.95M אספקה כוללת 98,953,099.319 98,953,099.319 98,953,099.319

שווי השוק הנוכחי של RAFF the Giraffe הוא $ 17.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAFF הוא 98.95M, עם היצע כולל של 98953099.319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.29K.