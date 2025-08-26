עוד על RAFF

RAFF the Giraffe סֵמֶל

RAFF the Giraffe מחיר (RAFF)

לא רשום

1 RAFF ל USDמחיר חי:

$0.00017474
$0.00017474$0.00017474
-0.70%1D
USD
RAFF the Giraffe (RAFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:46 (UTC+8)

RAFF the Giraffe (RAFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458787
$ 0.00458787$ 0.00458787

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.78%

+3.74%

+3.74%

RAFF the Giraffe (RAFF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RAFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RAFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00458787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RAFF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RAFF the Giraffe (RAFF) מידע שוק

$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K

--
----

$ 17.29K
$ 17.29K$ 17.29K

98.95M
98.95M 98.95M

98,953,099.319
98,953,099.319 98,953,099.319

שווי השוק הנוכחי של RAFF the Giraffe הוא $ 17.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RAFF הוא 98.95M, עם היצע כולל של 98953099.319. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.29K.

RAFF the Giraffe (RAFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RAFF the Giraffeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRAFF the Giraffe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRAFF the Giraffe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RAFF the Giraffeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.78%
30 ימים$ 0-3.23%
60 ימים$ 0+20.21%
90 ימים$ 0--

מה זהRAFF the Giraffe (RAFF)

HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,

RAFF the Giraffe (RAFF) משאב

האתר הרשמי

RAFF the Giraffeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RAFF the Giraffe (RAFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RAFF the Giraffe (RAFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RAFF the Giraffe.

בדוק את RAFF the Giraffe תחזית המחיר עכשיו‏!

RAFF למטבעות מקומיים

RAFF the Giraffe (RAFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RAFF the Giraffe (RAFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RAFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RAFF the Giraffe (RAFF)

כמה שווה RAFF the Giraffe (RAFF) היום?
החי RAFFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RAFF ל USD?
המחיר הנוכחי של RAFF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RAFF the Giraffe?
שווי השוק של RAFF הוא $ 17.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RAFF?
ההיצע במחזור של RAFF הוא 98.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RAFF?
‏‏RAFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00458787 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RAFF?
RAFF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RAFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RAFF הוא -- USD.
האם RAFF יעלה השנה?
RAFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RAFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:23:46 (UTC+8)

