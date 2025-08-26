Radx Ai ($RADX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000014 $ 0.0000014 $ 0.0000014 24 שעות נמוך $ 0.00000153 $ 0.00000153 $ 0.00000153 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000014$ 0.0000014 $ 0.0000014 גבוה 24 שעות $ 0.00000153$ 0.00000153 $ 0.00000153 שיא כל הזמנים $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000014$ 0.0000014 $ 0.0000014 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.12% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) -7.80% שינוי מחיר (7D) -7.80%

Radx Ai ($RADX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000014. במהלך 24 השעות האחרונות, $RADX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000014 לבין שיא של $ 0.00000153, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RADXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00002215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000014.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RADX השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Radx Ai ($RADX) מידע שוק

שווי שוק $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K אספקת מחזור 6.25B 6.25B 6.25B אספקה כוללת 6,250,000,000.0 6,250,000,000.0 6,250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Radx Ai הוא $ 8.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RADX הוא 6.25B, עם היצע כולל של 6250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.81K.