Raccoon Dog (RACCOONDOG) מידע על מחיר (USD)

Raccoon Dog (RACCOONDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RACCOONDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RACCOONDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RACCOONDOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raccoon Dog (RACCOONDOG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Raccoon Dog הוא $ 26.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RACCOONDOG הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999877324.485233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.43K.