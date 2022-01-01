Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) טוקנומיקה
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) מידע
Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SHEKEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SHEKELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SHEKELטוקניומיקה, חקרו אתSHEKELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SHEKEL חיזוי מחיר
