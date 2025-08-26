עוד על SHEKEL

SHEKEL מידע על מחיר

SHEKEL מסמך לבן

SHEKEL אתר רשמי

SHEKEL טוקניומיקה

SHEKEL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Rabbi Schlomo by Virtuals סֵמֶל

Rabbi Schlomo by Virtuals מחיר (SHEKEL)

לא רשום

1 SHEKEL ל USDמחיר חי:

$0.00354562
$0.00354562$0.00354562
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:14 (UTC+8)

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00306903
$ 0.00306903$ 0.00306903
24 שעות נמוך
$ 0.00381755
$ 0.00381755$ 0.00381755
גבוה 24 שעות

$ 0.00306903
$ 0.00306903$ 0.00306903

$ 0.00381755
$ 0.00381755$ 0.00381755

$ 0.01170129
$ 0.01170129$ 0.01170129

$ 0
$ 0$ 0

+15.53%

+0.23%

+17.15%

+17.15%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00354562. במהלך 24 השעות האחרונות, SHEKEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00306903 לבין שיא של $ 0.00381755, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHEKELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01170129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHEKEL השתנה ב +15.53% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) מידע שוק

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rabbi Schlomo by Virtuals הוא $ 3.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHEKEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rabbi Schlomo by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRabbi Schlomo by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0003508898.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRabbi Schlomo by Virtuals ל USDהיה $ -0.0007074377.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rabbi Schlomo by Virtualsל USDהיה $ -0.00494268258137215.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.23%
30 ימים$ -0.0003508898-9.89%
60 ימים$ -0.0007074377-19.95%
90 ימים$ -0.00494268258137215-58.22%

מה זהRabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Rabbi Schlomo by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rabbi Schlomo by Virtuals.

בדוק את Rabbi Schlomo by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

SHEKEL למטבעות מקומיים

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHEKEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

כמה שווה Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) היום?
החי SHEKELהמחיר ב USD הוא 0.00354562 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHEKEL ל USD?
המחיר הנוכחי של SHEKEL ל USD הוא $ 0.00354562. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rabbi Schlomo by Virtuals?
שווי השוק של SHEKEL הוא $ 3.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHEKEL?
ההיצע במחזור של SHEKEL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHEKEL?
‏‏SHEKEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01170129 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHEKEL?
SHEKEL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHEKEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHEKEL הוא -- USD.
האם SHEKEL יעלה השנה?
SHEKEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHEKEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:52:14 (UTC+8)

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.