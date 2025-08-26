Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00306903 גבוה 24 שעות $ 0.00381755 שיא כל הזמנים $ 0.01170129 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +15.53% שינוי מחיר (1D) +0.23% שינוי מחיר (7D) +17.15%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00354562. במהלך 24 השעות האחרונות, SHEKEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00306903 לבין שיא של $ 0.00381755, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHEKELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01170129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHEKEL השתנה ב +15.53% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.53M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.53M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rabbi Schlomo by Virtuals הוא $ 3.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHEKEL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.