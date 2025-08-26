Quiztok (QTCON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.18656$ 0.18656 $ 0.18656 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -93.74% שינוי מחיר (7D) -99.20% שינוי מחיר (7D) -99.20%

Quiztok (QTCON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QTCON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QTCONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QTCON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -93.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quiztok (QTCON) מידע שוק

שווי שוק $ 43.88K$ 43.88K $ 43.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.90K$ 45.90K $ 45.90K אספקת מחזור 11.47B 11.47B 11.47B אספקה כוללת 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quiztok הוא $ 43.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QTCON הוא 11.47B, עם היצע כולל של 12000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.90K.