Quiztok סֵמֶל

Quiztok מחיר (QTCON)

לא רשום

1 QTCON ל USDמחיר חי:

--
----
-93.70%1D
mexc
USD
Quiztok (QTCON) טבלת מחירים חיה
Quiztok (QTCON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.18656
$ 0.18656$ 0.18656

$ 0
$ 0$ 0

--

-93.74%

-99.20%

-99.20%

Quiztok (QTCON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QTCON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QTCONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.18656, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QTCON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -93.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-99.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quiztok (QTCON) מידע שוק

$ 43.88K
$ 43.88K$ 43.88K

--
----

$ 45.90K
$ 45.90K$ 45.90K

11.47B
11.47B 11.47B

12,000,000,000.0
12,000,000,000.0 12,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quiztok הוא $ 43.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QTCON הוא 11.47B, עם היצע כולל של 12000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.90K.

Quiztok (QTCON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quiztokל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuiztok ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuiztok ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quiztokל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-93.74%
30 ימים$ 0-99.45%
60 ימים$ 0-99.63%
90 ימים$ 0--

מה זהQuiztok (QTCON)

Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.

Quiztok (QTCON) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Quiztokתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quiztok (QTCON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quiztok (QTCON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quiztok.

בדוק את Quiztok תחזית המחיר עכשיו‏!

QTCON למטבעות מקומיים

Quiztok (QTCON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quiztok (QTCON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QTCON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quiztok (QTCON)

כמה שווה Quiztok (QTCON) היום?
החי QTCONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QTCON ל USD?
המחיר הנוכחי של QTCON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quiztok?
שווי השוק של QTCON הוא $ 43.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QTCON?
ההיצע במחזור של QTCON הוא 11.47B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QTCON?
‏‏QTCON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.18656 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QTCON?
QTCON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QTCON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QTCON הוא -- USD.
האם QTCON יעלה השנה?
QTCON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QTCON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
