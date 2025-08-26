Quill USDQ מחיר (USDQ)
Quill USDQ (USDQ) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.99845.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDQ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Quill USDQ הוא $ 274.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDQ הוא 278.44K, עם היצע כולל של 278442.6546959963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.52K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Quill USDQל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuill USDQ ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuill USDQ ל USDהיה $ -0.0002949000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quill USDQל USDהיה $ -0.0010661721127219.
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ימים
|$ -0.0002949000
|-0.02%
|90 ימים
|$ -0.0010661721127219
|-0.10%
Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.
