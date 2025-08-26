Quill USDQ (USDQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 המחיר הנמוך ביותר $ 0.99845$ 0.99845 $ 0.99845 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Quill USDQ (USDQ) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, USDQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.99845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDQ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quill USDQ (USDQ) מידע שוק

שווי שוק $ 274.71K$ 274.71K $ 274.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 278.52K$ 278.52K $ 278.52K אספקת מחזור 278.44K 278.44K 278.44K אספקה כוללת 278,442.6546959963 278,442.6546959963 278,442.6546959963

שווי השוק הנוכחי של Quill USDQ הוא $ 274.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDQ הוא 278.44K, עם היצע כולל של 278442.6546959963. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 278.52K.