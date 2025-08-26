עוד על QUIDD

Quidd

Quidd מחיר (QUIDD)

1 QUIDD ל USDמחיר חי:

$0.00087453
$0.00087453$0.00087453
-2.10%1D
Quidd (QUIDD) טבלת מחירים חיה
Quidd (QUIDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.88
$ 5.88$ 5.88

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-2.14%

+4.07%

+4.07%

Quidd (QUIDD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUIDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUIDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUIDD השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quidd (QUIDD) מידע שוק

$ 241.27K
$ 241.27K$ 241.27K

--
----

$ 874.54K
$ 874.54K$ 874.54K

275.89M
275.89M 275.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quidd הוא $ 241.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUIDD הוא 275.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 874.54K.

Quidd (QUIDD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quiddל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuidd ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuidd ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quiddל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.14%
30 ימים$ 0+28.77%
60 ימים$ 0+8.06%
90 ימים$ 0--

מה זהQuidd (QUIDD)

Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Quidd (QUIDD) משאב

האתר הרשמי

Quiddתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quidd (QUIDD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quidd (QUIDD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quidd.

בדוק את Quidd תחזית המחיר עכשיו‏!

QUIDD למטבעות מקומיים

Quidd (QUIDD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quidd (QUIDD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUIDD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quidd (QUIDD)

כמה שווה Quidd (QUIDD) היום?
החי QUIDDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUIDD ל USD?
המחיר הנוכחי של QUIDD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quidd?
שווי השוק של QUIDD הוא $ 241.27K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUIDD?
ההיצע במחזור של QUIDD הוא 275.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUIDD?
‏‏QUIDD השיג מחיר שיא (ATH) של 5.88 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUIDD?
QUIDD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QUIDD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUIDD הוא -- USD.
האם QUIDD יעלה השנה?
QUIDD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUIDD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.