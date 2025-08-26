Quidd (QUIDD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 5.88
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83%
שינוי מחיר (1D) -2.14%
שינוי מחיר (7D) +4.07%

Quidd (QUIDD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUIDD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUIDDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUIDD השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -2.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quidd (QUIDD) מידע שוק

שווי שוק $ 241.27K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 874.54K
אספקת מחזור 275.89M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quidd הוא $ 241.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUIDD הוא 275.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 874.54K.