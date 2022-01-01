Quicksilver (QCK) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Quicksilver (QCK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Quicksilver (QCK) מידע

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

אתר רשמי:
https://quicksilver.zone

Quicksilver (QCK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quicksilver (QCK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 252.80K
$ 252.80K$ 252.80K
ההיצע הכולל:
$ 294.38M
$ 294.38M$ 294.38M
אספקה במחזור:
$ 139.94M
$ 139.94M$ 139.94M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 531.80K
$ 531.80K$ 531.80K
שיא כל הזמנים:
$ 0.544806
$ 0.544806$ 0.544806
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00180857
$ 0.00180857$ 0.00180857

Quicksilver (QCK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Quicksilver (QCK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של QCK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות QCKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את QCKטוקניומיקה, חקרו אתQCKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

רוצה לדעת לאן QCK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QCK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

