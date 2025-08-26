Quicksilver (QCK) מידע על מחיר (USD)

Quicksilver (QCK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164065. במהלך 24 השעות האחרונות, QCK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00162293 לבין שיא של $ 0.00178862, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QCKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.544806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QCK השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Quicksilver הוא $ 229.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QCK הוא 139.91M, עם היצע כולל של 294230713.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 482.72K.