Qudefi מחיר (QUDEFI)
--
-1.46%
-2.42%
-2.42%
Qudefi (QUDEFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUDEFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUDEFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.122975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUDEFI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Qudefi הוא $ 70.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUDEFI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.88K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Qudefiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQudefi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQudefi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Qudefiל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.46%
|30 ימים
|$ 0
|+15.34%
|60 ימים
|$ 0
|+58.67%
|90 ימים
|$ 0
|--
About QuLabs QuLabs wants to empower crypto investors on their journey to financial freedom through advanced AI-driven technology and strategic partnerships. We are creating an ecosystem that tackles the challenges in the crypto space with a transparent, regulated, and straightforward approach. The QuLabs ecosystem is made up of three parts: QuSoft, the FinTech entity behind QuLabs, has developed and deployed the software that forms the foundation of our core operations. This robust technology supports the key QuEx, the a regulated, Swiss-based centralized exchange (CEX) whose initial focus will be our unique, proprietary autonomous wealth management tool, and building out the features you would expect from a top-tier exchange. $QUDEFI, the native token that powers the QuEx ecosystem, offering holders exclusive access features and benefits across the platform and weekly USDT rewards. How was QuLabs established? The founders of the QuLabs ecosystem have an extensive background in FinTech, having previously founded a successful web2 software solutions company. QuSoft was born from the web2 tech, and empowers professional investors in the ever-evolving financial services industry through their partnerships with major financial institutions; licensing them advanced trading software, AI-powered risk management tools, and bridge API solutions. As they have been tested and proven in institutional environments, these technologies generate consistent revenue streams for QuSoft and its shareholders. What makes QuEx unique? We’re building a regulated platform that ensures security, transparency, and seamless integration between digital and traditional finance, providing investors with safe, sustainable ways to grow their wealth while bridging these two worlds effectively. QuEx’s proprietary solution, virtual asset management, combines the best of traditional finance with advanced crypto technology to provide users with cutting-edge strategies and AI-driven asset management, all within a secure and regulated environment. This empowers users to achieve consistent, sustainable returns while minimizing risk. Designed as a fully regulated CEX, QuEx offers a wide array of services with complete compliance and transparency. This secure platform will provide confidence and security, and open up new opportunities for users, allowing them to participate in managed investment strategies previously reserved for institutional clients. What utility does $QUDEFI have? $QUDEFI holders receive two valuable types of benefits without having to lock up or stake their tokens. The first being weekly USDT rewards. QuSoft’s monthly revenue is partially distributed to $QUDEFI holders in the form of ETH or stablecoins, based on the proportion of tokens held. This passive reward structure enables holders to benefit from established revenue streams. The second is exclusive access to unique products and services for $QUDEFI token holders. When our QuEx platform becomes available to the public, clients who wish to enjoy additional access and benefits should maintain a specified balance of the $QUDEFI token.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Qudefi (QUDEFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qudefi (QUDEFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qudefi.
בדוק את Qudefi תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Qudefi (QUDEFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUDEFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.