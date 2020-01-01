QUBI Tokenized RWA ($QBIT) טוקנומיקה
Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure.
Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets.
Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור QUBI Tokenized RWA ($QBIT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של QUBI Tokenized RWA ($QBIT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $QBIT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $QBITהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $QBITטוקניומיקה, חקרו את$QBITהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.