Quasacoin (QUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00254064 $ 0.00254064 $ 0.00254064 24 שעות נמוך $ 0.00259234 $ 0.00259234 $ 0.00259234 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00254064$ 0.00254064 $ 0.00254064 גבוה 24 שעות $ 0.00259234$ 0.00259234 $ 0.00259234 שיא כל הזמנים $ 0.00649421$ 0.00649421 $ 0.00649421 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -1.45% שינוי מחיר (7D) +66.33% שינוי מחיר (7D) +66.33%

Quasacoin (QUA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00255471. במהלך 24 השעות האחרונות, QUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00254064 לבין שיא של $ 0.00259234, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00649421, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUA השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+66.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quasacoin (QUA) מידע שוק

שווי שוק $ 204.91K$ 204.91K $ 204.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 650.31K$ 650.31K $ 650.31K אספקת מחזור 80.21M 80.21M 80.21M אספקה כוללת 254,553,218.649201 254,553,218.649201 254,553,218.649201

שווי השוק הנוכחי של Quasacoin הוא $ 204.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUA הוא 80.21M, עם היצע כולל של 254553218.649201. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 650.31K.