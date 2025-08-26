Quantum Biology DAO (QBIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01136094 $ 0.01136094 $ 0.01136094 24 שעות נמוך $ 0.01317798 $ 0.01317798 $ 0.01317798 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01136094$ 0.01136094 $ 0.01136094 גבוה 24 שעות $ 0.01317798$ 0.01317798 $ 0.01317798 שיא כל הזמנים $ 0.02043613$ 0.02043613 $ 0.02043613 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0036921$ 0.0036921 $ 0.0036921 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -10.69% שינוי מחיר (7D) +15.55% שינוי מחיר (7D) +15.55%

Quantum Biology DAO (QBIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01161655. במהלך 24 השעות האחרונות, QBIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01136094 לבין שיא של $ 0.01317798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QBIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02043613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0036921.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QBIO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantum Biology DAO (QBIO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M אספקת מחזור 192.70M 192.70M 192.70M אספקה כוללת 430,000,000.0 430,000,000.0 430,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quantum Biology DAO הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QBIO הוא 192.70M, עם היצע כולל של 430000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.99M.