Quantum Biology DAO סֵמֶל

Quantum Biology DAO מחיר (QBIO)

לא רשום

1 QBIO ל USDמחיר חי:

$0.01163584
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Quantum Biology DAO (QBIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:18 (UTC+8)

Quantum Biology DAO (QBIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01136094
24 שעות נמוך
$ 0.01317798
גבוה 24 שעות

$ 0.01136094
$ 0.01317798
$ 0.02043613
$ 0.0036921
-0.20%

-10.69%

+15.55%

+15.55%

Quantum Biology DAO (QBIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01161655. במהלך 24 השעות האחרונות, QBIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01136094 לבין שיא של $ 0.01317798, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QBIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02043613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0036921.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QBIO השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quantum Biology DAO (QBIO) מידע שוק

$ 2.23M
--
----

$ 4.99M
192.70M
430,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Quantum Biology DAO הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QBIO הוא 192.70M, עם היצע כולל של 430000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.99M.

Quantum Biology DAO (QBIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quantum Biology DAOל USDהיה $ -0.00139110703482546.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantum Biology DAO ל USDהיה . $ +0.0086697983.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantum Biology DAO ל USDהיה $ +0.0165900713.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quantum Biology DAOל USDהיה $ +0.003874388701054486.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00139110703482546-10.69%
30 ימים$ +0.0086697983+74.63%
60 ימים$ +0.0165900713+142.81%
90 ימים$ +0.003874388701054486+50.04%

מה זהQuantum Biology DAO (QBIO)

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

Quantum Biology DAO (QBIO) משאב

האתר הרשמי

Quantum Biology DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quantum Biology DAO (QBIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quantum Biology DAO (QBIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quantum Biology DAO.

בדוק את Quantum Biology DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

QBIO למטבעות מקומיים

Quantum Biology DAO (QBIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quantum Biology DAO (QBIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QBIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quantum Biology DAO (QBIO)

כמה שווה Quantum Biology DAO (QBIO) היום?
החי QBIOהמחיר ב USD הוא 0.01161655 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QBIO ל USD?
המחיר הנוכחי של QBIO ל USD הוא $ 0.01161655. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quantum Biology DAO?
שווי השוק של QBIO הוא $ 2.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QBIO?
ההיצע במחזור של QBIO הוא 192.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QBIO?
‏‏QBIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02043613 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QBIO?
QBIO ‏‏רשם מחירATL של 0.0036921 USD.
מהו נפח המסחר של QBIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QBIO הוא -- USD.
האם QBIO יעלה השנה?
QBIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QBIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:07:18 (UTC+8)

כתב ויתור

