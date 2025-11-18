Quaks מחיר היום

מחיר Quaks ($QUAKS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001678, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $QUAKS ל USD הוא $ 0.00001678 לכל $QUAKS.

Quaks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,042.47, עם היצע במחזור של 419.72M $QUAKS. ב‑24 השעות האחרונות, $QUAKS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00072332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001614.

ביצועים לטווח קצר, $QUAKS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Quaks ($QUAKS) מידע שוק

שווי שוק $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.04K$ 7.04K $ 7.04K אספקת מחזור 419.72M 419.72M 419.72M אספקה כוללת 419,718,842.414549 419,718,842.414549 419,718,842.414549

שווי השוק הנוכחי של Quaks הוא $ 7.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $QUAKS הוא 419.72M, עם היצע כולל של 419718842.414549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.04K.