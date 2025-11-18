Quak Coin מחיר היום

מחיר Quak Coin (QUAK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUAK ל USD הוא -- לכל QUAK.

Quak Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,079.8, עם היצע במחזור של 1.00B QUAK. ב‑24 השעות האחרונות, QUAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, QUAK נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Quak Coin (QUAK) מידע שוק

שווי שוק $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.08K$ 5.08K $ 5.08K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quak Coin הוא $ 5.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUAK הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.08K.