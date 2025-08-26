QQQ6900 (QQQ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00005896 $ 0.00005896 $ 0.00005896 24 שעות נמוך $ 0.00006061 $ 0.00006061 $ 0.00006061 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00005896$ 0.00005896 $ 0.00005896 גבוה 24 שעות $ 0.00006061$ 0.00006061 $ 0.00006061 שיא כל הזמנים $ 0.00201926$ 0.00201926 $ 0.00201926 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003736$ 0.00003736 $ 0.00003736 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.99% שינוי מחיר (7D) +4.13% שינוי מחיר (7D) +4.13%

QQQ6900 (QQQ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006001. במהלך 24 השעות האחרונות, QQQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00005896 לבין שיא של $ 0.00006061, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QQQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00201926, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QQQ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QQQ6900 (QQQ) מידע שוק

שווי שוק $ 60.01K$ 60.01K $ 60.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 60.01K$ 60.01K $ 60.01K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QQQ6900 הוא $ 60.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QQQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 60.01K.