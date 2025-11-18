Qoryn מחיר היום

מחיר Qoryn (QOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000404, עם שינוי של 7.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QOR ל USD הוא $ 0.00000404 לכל QOR.

Qoryn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,040.88, עם היצע במחזור של 999.43M QOR. ב‑24 השעות האחרונות, QOR סחר בין $ 0.00000404 (נמוך) ל $ 0.00000441 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000487, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000404.

ביצועים לטווח קצר, QOR נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.04.

Qoryn (QOR) מידע שוק

שווי שוק $ 4.04K$ 4.04K $ 4.04K נפח (24 שעות) $ 20.04$ 20.04 $ 20.04 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.04K$ 4.04K $ 4.04K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

שווי השוק הנוכחי של Qoryn הוא $ 4.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.04. ההיצע במחזור של QOR הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999429848.412867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.04K.