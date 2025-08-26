Pyrin (PYI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.287694$ 0.287694 $ 0.287694 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Pyrin (PYI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PYI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287694, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pyrin (PYI) מידע שוק

שווי שוק $ 82.57K$ 82.57K $ 82.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.86K$ 182.86K $ 182.86K אספקת מחזור 451.55M 451.55M 451.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pyrin הוא $ 82.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYI הוא 451.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.86K.