Pussy Financial (PUSSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000641 $ 0.00000641 $ 0.00000641 24 שעות נמוך $ 0.00000712 $ 0.00000712 $ 0.00000712 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000641$ 0.00000641 $ 0.00000641 גבוה 24 שעות $ 0.00000712$ 0.00000712 $ 0.00000712 שיא כל הזמנים $ 0.00029778$ 0.00029778 $ 0.00029778 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000146$ 0.00000146 $ 0.00000146 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -8.45% שינוי מחיר (7D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +0.71%

Pussy Financial (PUSSY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000065. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000641 לבין שיא של $ 0.00000712, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00029778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000146.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSSY השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pussy Financial (PUSSY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M אספקת מחזור 218.40B 218.40B 218.40B אספקה כוללת 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0 420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pussy Financial הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSSY הוא 218.40B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.73M.