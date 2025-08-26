עוד על PUSSY

Pussy Financial סֵמֶל

Pussy Financial מחיר (PUSSY)

לא רשום

1 PUSSY ל USDמחיר חי:

-8.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Pussy Financial (PUSSY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:49 (UTC+8)

Pussy Financial (PUSSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000641
$ 0.00000641
24 שעות נמוך
$ 0.00000712
$ 0.00000712
גבוה 24 שעות

$ 0.00000641
$ 0.00000641

$ 0.00000712
$ 0.00000712

$ 0.00029778
$ 0.00029778

$ 0.00000146
$ 0.00000146

+0.53%

-8.45%

+0.71%

+0.71%

Pussy Financial (PUSSY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000065. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000641 לבין שיא של $ 0.00000712, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00029778, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000146.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSSY השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pussy Financial (PUSSY) מידע שוק

$ 1.42M
$ 1.42M

$ 2.73M
$ 2.73M

218.40B
218.40B

420,000,000,000.0
420,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pussy Financial הוא $ 1.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSSY הוא 218.40B, עם היצע כולל של 420000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.73M.

Pussy Financial (PUSSY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pussy Financialל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPussy Financial ל USDהיה . $ +0.0000009176.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPussy Financial ל USDהיה $ +0.0000056329.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pussy Financialל USDהיה $ +0.000002245351281318279.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.45%
30 ימים$ +0.0000009176+14.12%
60 ימים$ +0.0000056329+86.66%
90 ימים$ +0.000002245351281318279+52.77%

מה זהPussy Financial (PUSSY)

PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pussy Financial (PUSSY) משאב

האתר הרשמי

Pussy Financialתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pussy Financial (PUSSY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pussy Financial (PUSSY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pussy Financial.

בדוק את Pussy Financial תחזית המחיר עכשיו‏!

PUSSY למטבעות מקומיים

Pussy Financial (PUSSY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pussy Financial (PUSSY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUSSY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pussy Financial (PUSSY)

כמה שווה Pussy Financial (PUSSY) היום?
החי PUSSYהמחיר ב USD הוא 0.0000065 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUSSY ל USD?
המחיר הנוכחי של PUSSY ל USD הוא $ 0.0000065. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pussy Financial?
שווי השוק של PUSSY הוא $ 1.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUSSY?
ההיצע במחזור של PUSSY הוא 218.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUSSY?
‏‏PUSSY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00029778 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUSSY?
PUSSY ‏‏רשם מחירATL של 0.00000146 USD.
מהו נפח המסחר של PUSSY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUSSY הוא -- USD.
האם PUSSY יעלה השנה?
PUSSY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUSSY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:06:49 (UTC+8)

Pussy Financial (PUSSY) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.