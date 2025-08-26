PUSO (PUSO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01753363 $ 0.01753363 $ 0.01753363 24 שעות נמוך $ 0.01932156 $ 0.01932156 $ 0.01932156 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01753363$ 0.01753363 $ 0.01753363 גבוה 24 שעות $ 0.01932156$ 0.01932156 $ 0.01932156 שיא כל הזמנים $ 0.01932156$ 0.01932156 $ 0.01932156 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01539815$ 0.01539815 $ 0.01539815 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) +0.23% שינוי מחיר (7D) +0.77% שינוי מחיר (7D) +0.77%

PUSO (PUSO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01767544. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01753363 לבין שיא של $ 0.01932156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01932156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01539815.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSO השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUSO (PUSO) מידע שוק

שווי שוק $ 96.79K$ 96.79K $ 96.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.79K$ 96.79K $ 96.79K אספקת מחזור 5.49M 5.49M 5.49M אספקה כוללת 5,489,321.785931432 5,489,321.785931432 5,489,321.785931432

שווי השוק הנוכחי של PUSO הוא $ 96.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSO הוא 5.49M, עם היצע כולל של 5489321.785931432. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.79K.