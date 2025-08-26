Purrfect Universe (PUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -11.03% שינוי מחיר (7D) -11.03%

Purrfect Universe (PUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUR השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Purrfect Universe (PUR) מידע שוק

שווי שוק $ 49.43K$ 49.43K $ 49.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.47K$ 117.47K $ 117.47K אספקת מחזור 3.74T 3.74T 3.74T אספקה כוללת 8,888,862,688,888.0 8,888,862,688,888.0 8,888,862,688,888.0

שווי השוק הנוכחי של Purrfect Universe הוא $ 49.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUR הוא 3.74T, עם היצע כולל של 8888862688888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.47K.