Purpose (PRPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.089386 $ 0.089386 $ 0.089386 24 שעות נמוך $ 0.095509 $ 0.095509 $ 0.095509 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.089386$ 0.089386 $ 0.089386 גבוה 24 שעות $ 0.095509$ 0.095509 $ 0.095509 שיא כל הזמנים $ 113.47$ 113.47 $ 113.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02265682$ 0.02265682 $ 0.02265682 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +1.36% שינוי מחיר (7D) +44.84% שינוי מחיר (7D) +44.84%

Purpose (PRPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.094821. במהלך 24 השעות האחרונות, PRPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.089386 לבין שיא של $ 0.095509, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 113.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02265682.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRPS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+44.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Purpose (PRPS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 82,022,922.76231045 82,022,922.76231045 82,022,922.76231045

שווי השוק הנוכחי של Purpose הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRPS הוא 0.00, עם היצע כולל של 82022922.76231045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.78M.