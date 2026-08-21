Purple Wojak מחיר היום

מחיר Purple Wojak (PURK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PURK ל USD הוא $ 0 לכל PURK.

Purple Wojak כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,603.48, עם היצע במחזור של 998.72M PURK. ב‑24 השעות האחרונות, PURK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0020818, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PURK נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +21.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Purple Wojak (PURK) מידע שוק

שווי שוק $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K אספקת מחזור 998.72M 998.72M 998.72M אספקה כוללת 998,715,984.362094 998,715,984.362094 998,715,984.362094

שווי השוק הנוכחי של Purple Wojak הוא $ 16.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PURK הוא 998.72M, עם היצע כולל של 998715984.362094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.60K.