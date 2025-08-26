עוד על POSHI

POSHI מידע על מחיר

POSHI מסמך לבן

POSHI אתר רשמי

POSHI טוקניומיקה

POSHI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Purple Toshi סֵמֶל

Purple Toshi מחיר (POSHI)

לא רשום

1 POSHI ל USDמחיר חי:

--
----
+1.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Purple Toshi (POSHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:08:00 (UTC+8)

Purple Toshi (POSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.62%

-10.34%

-10.34%

Purple Toshi (POSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POSHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Purple Toshi (POSHI) מידע שוק

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

--
----

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

419.40B
419.40B 419.40B

419,395,041,429.5633
419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633

שווי השוק הנוכחי של Purple Toshi הוא $ 8.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POSHI הוא 419.40B, עם היצע כולל של 419395041429.5633. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.00K.

Purple Toshi (POSHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Purple Toshiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPurple Toshi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPurple Toshi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Purple Toshiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.62%
30 ימים$ 0+12.45%
60 ימים$ 0-5.04%
90 ימים$ 0--

מה זהPurple Toshi (POSHI)

Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Purple Toshi (POSHI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Purple Toshiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Purple Toshi (POSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Purple Toshi (POSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Purple Toshi.

בדוק את Purple Toshi תחזית המחיר עכשיו‏!

POSHI למטבעות מקומיים

Purple Toshi (POSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Purple Toshi (POSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על POSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Purple Toshi (POSHI)

כמה שווה Purple Toshi (POSHI) היום?
החי POSHIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי POSHI ל USD?
המחיר הנוכחי של POSHI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Purple Toshi?
שווי השוק של POSHI הוא $ 8.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של POSHI?
ההיצע במחזור של POSHI הוא 419.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של POSHI?
‏‏POSHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של POSHI?
POSHI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של POSHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור POSHI הוא -- USD.
האם POSHI יעלה השנה?
POSHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את POSHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:08:00 (UTC+8)

Purple Toshi (POSHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.