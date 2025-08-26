עוד על PUB

PUB מידע על מחיר

PUB אתר רשמי

PUB טוקניומיקה

PUB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pure Unadulterated Bliss סֵמֶל

Pure Unadulterated Bliss מחיר (PUB)

לא רשום

1 PUB ל USDמחיר חי:

--
----
-13.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pure Unadulterated Bliss (PUB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:14:58 (UTC+8)

Pure Unadulterated Bliss (PUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-13.09%

-10.40%

-10.40%

Pure Unadulterated Bliss (PUB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUB השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -13.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) מידע שוק

$ 43.75K
$ 43.75K$ 43.75K

--
----

$ 43.75K
$ 43.75K$ 43.75K

999.85M
999.85M 999.85M

999,852,527.693079
999,852,527.693079 999,852,527.693079

שווי השוק הנוכחי של Pure Unadulterated Bliss הוא $ 43.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUB הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999852527.693079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.75K.

Pure Unadulterated Bliss (PUB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pure Unadulterated Blissל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPure Unadulterated Bliss ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPure Unadulterated Bliss ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pure Unadulterated Blissל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-13.09%
30 ימים$ 0+20.57%
60 ימים$ 0-9.64%
90 ימים$ 0--

מה זהPure Unadulterated Bliss (PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pure Unadulterated Bliss (PUB) משאב

האתר הרשמי

Pure Unadulterated Blissתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pure Unadulterated Bliss (PUB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pure Unadulterated Bliss (PUB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pure Unadulterated Bliss.

בדוק את Pure Unadulterated Bliss תחזית המחיר עכשיו‏!

PUB למטבעות מקומיים

Pure Unadulterated Bliss (PUB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pure Unadulterated Bliss (PUB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pure Unadulterated Bliss (PUB)

כמה שווה Pure Unadulterated Bliss (PUB) היום?
החי PUBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUB ל USD?
המחיר הנוכחי של PUB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pure Unadulterated Bliss?
שווי השוק של PUB הוא $ 43.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUB?
ההיצע במחזור של PUB הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUB?
‏‏PUB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUB?
PUB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUB הוא -- USD.
האם PUB יעלה השנה?
PUB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:14:58 (UTC+8)

Pure Unadulterated Bliss (PUB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.