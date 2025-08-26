עוד על PUPPET

PUPPET מידע על מחיר

PUPPET אתר רשמי

PUPPET טוקניומיקה

PUPPET תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Puppet on Sol סֵמֶל

Puppet on Sol מחיר (PUPPET)

לא רשום

1 PUPPET ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Puppet on Sol (PUPPET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:55:26 (UTC+8)

Puppet on Sol (PUPPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00706442
$ 0.00706442$ 0.00706442

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.16%

+13.16%

Puppet on Sol (PUPPET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00706442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Puppet on Sol (PUPPET) מידע שוק

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

--
----

$ 11.73K
$ 11.73K$ 11.73K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Puppet on Sol הוא $ 11.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPPET הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.73K.

Puppet on Sol (PUPPET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Puppet on Solל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPuppet on Sol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPuppet on Sol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Puppet on Solל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-11.79%
60 ימים$ 0+0.62%
90 ימים$ 0--

מה זהPuppet on Sol (PUPPET)

Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Puppet on Sol (PUPPET) משאב

האתר הרשמי

Puppet on Solתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Puppet on Sol (PUPPET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Puppet on Sol (PUPPET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Puppet on Sol.

בדוק את Puppet on Sol תחזית המחיר עכשיו‏!

PUPPET למטבעות מקומיים

Puppet on Sol (PUPPET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Puppet on Sol (PUPPET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUPPET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Puppet on Sol (PUPPET)

כמה שווה Puppet on Sol (PUPPET) היום?
החי PUPPETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUPPET ל USD?
המחיר הנוכחי של PUPPET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Puppet on Sol?
שווי השוק של PUPPET הוא $ 11.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUPPET?
ההיצע במחזור של PUPPET הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUPPET?
‏‏PUPPET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00706442 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUPPET?
PUPPET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUPPET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUPPET הוא -- USD.
האם PUPPET יעלה השנה?
PUPPET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUPPET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:55:26 (UTC+8)

Puppet on Sol (PUPPET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.