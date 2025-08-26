Puppet on Sol (PUPPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00706442$ 0.00706442 $ 0.00706442 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.16% שינוי מחיר (7D) +13.16%

Puppet on Sol (PUPPET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00706442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Puppet on Sol (PUPPET) מידע שוק

שווי שוק $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Puppet on Sol הוא $ 11.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPPET הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.73K.