PuppaCoin ($PUPPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00179116$ 0.00179116 $ 0.00179116 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.05% שינוי מחיר (7D) +8.05%

PuppaCoin ($PUPPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $PUPPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $PUPPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00179116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $PUPPA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PuppaCoin ($PUPPA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 999,918,188.89 999,918,188.89 999,918,188.89

שווי השוק הנוכחי של PuppaCoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $PUPPA הוא 0.00, עם היצע כולל של 999918188.89. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.99K.