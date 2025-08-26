Punkko (PUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00347832$ 0.00347832 $ 0.00347832 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.50% שינוי מחיר (1D) -5.70% שינוי מחיר (7D) +9.70% שינוי מחיר (7D) +9.70%

Punkko (PUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00347832, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUN השתנה ב +0.50% במהלך השעה האחרונה, -5.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Punkko (PUN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K אספקת מחזור 996.72M 996.72M 996.72M אספקה כוללת 996,717,339.068704 996,717,339.068704 996,717,339.068704

שווי השוק הנוכחי של Punkko הוא $ 17.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUN הוא 996.72M, עם היצע כולל של 996717339.068704. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.24K.