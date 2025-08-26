PunkAI (PUNKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) -62.50% שינוי מחיר (7D) -62.50%

PunkAI (PUNKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNKAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-62.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PunkAI (PUNKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 22,222,098,669.64 22,222,098,669.64 22,222,098,669.64

שווי השוק הנוכחי של PunkAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNKAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 22222098669.64. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67K.