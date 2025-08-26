PUNK3493 (PUNK3493) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00295636$ 0.00295636 $ 0.00295636 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -7.37% שינוי מחיר (7D) -7.47% שינוי מחיר (7D) -7.47%

PUNK3493 (PUNK3493) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUNK3493 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUNK3493השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00295636, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUNK3493 השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -7.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUNK3493 (PUNK3493) מידע שוק

שווי שוק $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K אספקת מחזור 998.89M 998.89M 998.89M אספקה כוללת 998,890,333.15191 998,890,333.15191 998,890,333.15191

שווי השוק הנוכחי של PUNK3493 הוא $ 33.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUNK3493 הוא 998.89M, עם היצע כולל של 998890333.15191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.67K.